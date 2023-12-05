05.12.2023 10:00 Дмитро Колонєй

У Харкові навчали жінок самообороні

Як дати спротив насильнику розповіли жінкам патрульні Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, в рамках акції "16 днів проти насильства" патрульні провели тренінг з самооборони. Досвідченні інструктори разом з жінками розібрали різні небезпечні ситуації та розповіли про загальні алгоритми, як допоможуть себе убезпечити.

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Такі навчання в край необхідні, адже крім самозахисту, вони сприяють підвищенню стресостійкості в нестандартних ситуаціях. Завдяки таким тренінгам жінки навчились:

як діяти рішуче, коли кривдник хоче завдати несподіваний удар;

як мінімізувати ризики для життя та здоров’я;

чим дозволено користуватися з підручних засобів проти нападника.

Правоохоронці закликають

бути обережними та уважними,

обходити недостатньо освітлені ділянки,

планувати свій маршрут.

У випадку необхідності, негайно телефонувати на лінію 102.