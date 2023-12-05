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05.12.2023  10:00   Дмитро Колонєй

У Харкові навчали жінок самообороні

Як дати спротив насильнику розповіли жінкам патрульні Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, в рамках акції  "16 днів проти насильства" патрульні провели тренінг з самооборони. Досвідченні інструктори разом з жінками розібрали різні  небезпечні ситуації та розповіли про загальні алгоритми, як допоможуть себе убезпечити.
 
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Такі навчання в край необхідні, адже крім самозахисту, вони сприяють підвищенню стресостійкості в нестандартних ситуаціях. Завдяки таким тренінгам жінки навчились:
  • як діяти рішуче, коли кривдник хоче завдати несподіваний удар;
  • як мінімізувати ризики для життя та здоров’я;
  • чим дозволено користуватися з підручних засобів проти нападника.
 
 
Правоохоронці закликають
 
  • бути обережними та уважними,
  • обходити недостатньо освітлені ділянки,
  • планувати свій маршрут.
У випадку необхідності, негайно телефонувати на лінію 102.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  криміал, самооборона, харків
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