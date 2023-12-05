05.12.2023 10:00 Дмитро Колонєй
У Харкові навчали жінок самообороні
Як дати спротив насильнику розповіли жінкам патрульні Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, в рамках акції "16 днів проти насильства" патрульні провели тренінг з самооборони. Досвідченні інструктори разом з жінками розібрали різні небезпечні ситуації та розповіли про загальні алгоритми, як допоможуть себе убезпечити.
Такі навчання в край необхідні, адже крім самозахисту, вони сприяють підвищенню стресостійкості в нестандартних ситуаціях. Завдяки таким тренінгам жінки навчились:
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як діяти рішуче, коли кривдник хоче завдати несподіваний удар;
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як мінімізувати ризики для життя та здоров’я;
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чим дозволено користуватися з підручних засобів проти нападника.
Правоохоронці закликають
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бути обережними та уважними,
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обходити недостатньо освітлені ділянки,
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планувати свій маршрут.
У випадку необхідності, негайно телефонувати на лінію 102.
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