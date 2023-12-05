05.12.2023 07:30 Рита Парфенова

5 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.

Повна назва свята — Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та соціального розвитку. День волонтера з’явився з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 1985 році. Волонтери — це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, у яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, численні та різноманітні.



Відповідно до звіту ООН за 2018 рік у всьому світі волонтерською діяльністю займаються понад 1 мільярд людей. Обсяг виконуваної ними роботи дорівнює праці 109 мільйонів осіб, які працювали б повний день. Цікаво, що 57% волонтерів у світі — жінки.



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Сьогодні святкують представники науки, яка знає все: щороку 5 грудня в Україні вітають працівників статистики.



День пов'язаний із проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи.



Відповідно до Закону України «Про державну статистику», органи статистики здійснюють державну статистичну діяльність, спрямовану на збір та опрацювання «статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища та процеси, що відбуваються в Україні та її регіонах».



Усі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління та засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються у газетах, на радіо та телебаченні. І якщо статистика про щось і замовчує, то багато в чому через усвідомлення важливості точної інформації.



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Щороку 5 грудня за підтримки продовольчої і сільськогосподарської організації ООН відзначають Всесвітній день ґрунтів. Вперше з ініціативою установи Всесвітнього дня ґрунтів виступив Міжнародний союз ґрунтознавства (IUSS) у 2002 році.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують день пам'яті преподобного Сави Освяченого. Тривають варваринські морози. За старих часів казали: «Сава стеле, Сава цвяхи гострить, Сава шлях засолить», що означало, що дороги ставали слизькими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною; якщо без вітру б'є до землі, треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід очікувати протягом усієї частини місяця, що залишилася.



За Юліанським календарем 5 грудня Православна церква вшановує пам'ять мученика Прокопія Кесарійського (Палестинського). На цей день у народі існувало безліч приказок, і пов'язані вони були зі становленням санного шляху: «Прокіп снігом ступає — дорогу копає», «Прийшов Прокоп — розрив кучугуру», «Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) укатає». Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

Що не можна робити 5 грудня

Не позичайте нічого сусідам.

Не можна сваритись, конфліктувати, провокувати скандали.

Не варто робити "брудну" домашню роботу, також рекомендується відкласти працю у дворі.

Строго заборонялося працювати тим людям, у господарстві яких був кінь. Вважалося, що це могло б зашкодити здоров'ю свійських тварин.

Не варто використовувати нецензурну лексику і сваритися. Такі слова притягували до хати нещастя.

Також цього дня

У 1766 році Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів перший свій перший аукціон у Лондоні. Нині аукціон «Крісті» (поряд з аукціоном «Сотбі») найвідоміший у світі.



1854 – у Бостоні Аарон Аллен запатентував театральні крісла з відкидними сидіннями.



1901 – народився Уолт Дісней, американський кінорежисер-мультиплікатор, продюсер, художник.



1902 – винахідник радіо лауреат Нобелівської премії Г. Марконі провів першу передачу радіосигналу через Атлантику.



1925 – прем'єра фільму Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін».



1931 – народився Григор Тютюнник, український письменник.



1946 – народився Хосе Каррерас, іспанський оперний співак (тенор).



1952 – у Лондоні розпочався великий смог 1952 року. Він розвіявся лише до 9 грудня того ж року. Те, що сталося, стало справжньою катастрофою, внаслідок якої загинуло кілька тисяч людей, що послужило, як вважається, відправною точкою сучасного природоохоронного (екологічного) руху.



1966 – народилася Патрісія Каас, французька співачка.



1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку.



1979 – народився Нік Стал, американський кіноактор («Термінатор-3», «Місто гріхів», «Тонка червона лінія»).



1994 – в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав – США, Великобританії та Росії.



2000 – о 13 годині 17 хвилині реактор енергоблоку № 3 Чорнобильської АЕС було зупинено назавжди і станція припинила генерацію електроенергії.



2001 – розпочався перший і поки що єдиний Всеукраїнський перепис населення. Загальна чисельність населення України у 2001 році становила 48 млн. 457 тис. осіб.



2017 – Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх 2018 року збірну Росії за зловживання допінгом.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.

за Юліанським календарем: Архіп, Борис, Валерій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Прокопій (Прокофій), Сава, Федір, Філімон, Ярополк.