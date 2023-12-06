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06.12.2023  08:14   Дмитро Колонєй

Ворог вісім разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
На Харківщині авіаційних ударів зазнала Іванівка.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку e зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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