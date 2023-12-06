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06.12.2023  09:35   

Ігор Терехов привітав українських воїнів із професійним святом

Мер Харкова звернувся до захисників України з нагоди Дня Збройних Сил України.


Ігор Терехов привітав українських воїнів із професійним святом
Як повідомлє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до захисників України:
 
"Харків живе та працює, діти продовжують навчатися, українці повертаються до рідного дому, усі ми будуємо плани на майбутнє та віримо у Перемогу України завдяки вам, наші герої!
 
Слава вам, захисникам і захисницям! Бережіть себе та повертайтеся додому живими! 
 
З Днем Збройних Сил України!"
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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