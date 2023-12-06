06.12.2023 09:35

Ігор Терехов привітав українських воїнів із професійним святом

Мер Харкова звернувся до захисників України з нагоди Дня Збройних Сил України.



Ігор Терехов привітав українських воїнів із професійним святом



Як повідомлє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до захисників України:

"Харків живе та працює, діти продовжують навчатися, українці повертаються до рідного дому, усі ми будуємо плани на майбутнє та віримо у Перемогу України завдяки вам, наші герої!

Слава вам, захисникам і захисницям! Бережіть себе та повертайтеся додому живими!

З Днем Збройних Сил України!"