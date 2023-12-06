06.12.2023 07:30 Рита Парфенова

6 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.

6 грудня – історична дата: цього дня 1991 року було прийнято закон України «Про Збройні Сили України». За традицією, щороку президент країни виступає з вітанням усім службовцям української армії, наголошуючи на значній ролі цих людей у ​​підтримці Україною свого незалежного статусу.



Збройні Сили України складаються із Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних Сил. Кожна з цих частин має «свій» професійний день, тому День Збройних Сил України виконує особливу функцію – своєрідне поєднання усіх військовослужбовців країни.



Серед завдань української армії – захист суверенітету та територіальної цілісності української держави, забезпечення безпеки її громадян.

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Православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця – покровителя моряків, купців та дітей.

День Святого Миколая – покровителя дітей – спершу був популярним у західних областях України. Тепер святий замінив декомунізованого Діда Мороза у роздачі новорічних подарунків.



Напередодні свята в дитячі черевички, виставлені біля порога, або шкарпетки, повішені біля каміна, з давніх-давен кладуть подарунки. Щоправда, у наш час «хованок» плавно перемістився під подушку, але подарунки від цього не стали менш бажаними.



Вважається, що подарунки отримують лише слухняні діти, а неслухняним покладаються різки чи каміння. Але малюки, як правило, в очікуванні свята і, звичайно, подарунків, не бузять, намагаючись дати зрозуміти Святому Миколаю, що вони завжди готові бути добрими. У низці країн світу прийнято, щоб до малюків Святий Миколай приходив зі своєю свитою. Його супроводжують двоє ангелів та двоє чортів. Перші повинні повідомляти свого покровителя про хороших дітей, другі ж нашіптують Миколі про всі провини винуватців урочистостей. Перемагає завжди добро: ніхто з малечі не залишається без подарунків.

Прикмети дня

У давні часи цей день намагалися провести весело з іграми та гуляннями. Так люди святкували завершення облаштування санного шляху, який робили напередодні, утрамбовуючи свіжий сніг саньми.

Що не можна робити 6 грудня

Не треба з’ясовувати стосунки та шукати зустрічі зі своїми ворогами.

Не можна скупитися і відмовляти у допомозі нужденним.

Стрижку та фарбування волосся краще перенести на інший день.

Також цього дня

У 1492 році перша експедиція Колумба відкрила Іспаньйолу (сучасний острів Гаїті) та Домініканську Республіку.



1778 – народився Жозеф Луї Гей-Люссак, французький фізик, хімік, який відкрив бір, винахідник гідрометра, спиртометра.



1833 – у Харкові відкрилася «Публічна міська бібліотека». Спочатку вона перебувала у віданні міністерства внутрішніх справ, і з 1834 року перейшла у відомство міністерства народної освіти. Доступ до Бібліотеки, за її правилами, був відкритий для кожного «без труднощів і без квитків, за винятком лише осіб у непристойному вигляді чи одязі». Проте успіху вона не мала. На думку сучасників, «суттєвий вплив на її популярність мала та обставина, що бібліотека становила щось середнє між казенним закладом та громадською установою. Та й виникла вона не за суспільною ініціативою, а за пропозицією уряду, прийнятою як розпорядження…»



1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про відокремлення зі складу Росії та отримання статусу незалежної держави.



1913 – народився Микола Амосов, хірург-кардіолог, академік НАН та МАН України, доктор медичних наук.



1932 – у Харкові було відкрито аеропорт. Нині це Міжнародний аеропорт «Харків».



1945 – американський інженер Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч. У 1947 році перша у світі мікрохвильова піч Radarange вже була випущена в кількох екземплярах. Серійне виробництво почалося в США 1949-го. Правда, ці печі були призначені не для приготування їжі, а для швидкого розморожування стратегічних запасів продуктів. І лише на початку 60-х продукт американського ВПК став підмогою для домогосподарок.



1950 – народився Джо Хісаїсі (справжнє ім'я – Мамору Фудзісава), японсько-американський композитор. Написав музику до аніми "Віднесені привидами", "Ходячий замок", "Небесний замок Лапута".



1958 – народився Нік Парк, британський аніматор. Чотири рази лауреат премії Оскар за мультфільми «У світі тварин», «Неправильні штани», «Стрижка «під нуль» та «Прокляття кролика-перевертня».



2000 – відкрито ліверморій (раніше був відомий під тимчасовими назвами унунгексій та еко-полоній) – хімічний елемент з атомним номером 116.



2002 – Єврокомісія ухвалила виплатити до 300 тисяч євро кожному фермеру, який погодиться відмовитися від вирощування тютюну та почне освоювати інші культури.

2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми» (тоді — Оркестр ветеранів військово-оркестрової служби).

2017 – адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Максим, Микола.

за Юліанським календарем: Борис, Григорій, Іван, Макар, Митрофан, Олександр, Олексій, Федір.