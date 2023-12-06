06.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки будуть прихильні до Овна! День обіцяє складатися досить позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня Овна цілком можуть чекати на приємні несподіванки. Ну а від неприємних поворотів Овна вбереже його внутрішня обачність і інтуїція, що загострилася.

Телець (21 квітня – 21 травня)

З самого ранку в душі у Тельця почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Телець можуть навіть не помічати цього, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День же буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Тельця спалах раптового гніву. З боку це буде схоже на те, якби хтось вирішив пограти з сірниками поруч із бочкою бензину.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День у Близнюків обіцяє складатися досить вдало. З ранку зірки налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися не слід: протягом дня доля може не раз надати Близнюкам чудові шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками чи конкурентами. Втративши ж ці шанси, Близнюки ще довго шкодуватимуть про це.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Найімовірніше, вільний час йому захочеться провести вдома, проте протягом дня плани Раку можуть неодноразово змінюватись. Хоч сам Рак і не налаштований виявляти ініціативу, але із задоволенням прийме пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів. Головне, щоб ця пропозиція виходила від людини, з якою Раку по-справжньому комфортно.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву захочеться відпочити і розслабитися, ось тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, щойно Лев зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити найближчим часом, як обставини змусять його різко змінити свої плани. Або просто якась ідея несподівано спаде йому на думку, нагадавши про приказку: «Полювання ще неволі».

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На діву можуть чекати різноманітні сюрпризи! У її серці може спалахнути несподівана та бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід. Почуття можуть наринути на Діву настільки раптово, що вона зовсім не встигне до них підготуватися. А можуть і не наринути – тут уже кому як пощастить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези краще не провокувати! Навіть незважаючи на їхню поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, але навіть самим Терезам може здатися, що вони – сам спокій і миролюбність, проте тим несподіваним буде раптовий напад подразнення. Одним словом, не дражніть Терези - так усім буде краще!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Найефективніший шлях для Скорпіона – це не чинити опір обставинам і спокійно плисти за течією. Цього дня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатись діяти за суворим планом. Плани будувати, звичайно, можна, але при цьому Скорпіону слід бути готовим до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися. Довіртеся своїй інтуїції – вона підкаже, як краще діяти у несподіваних ситуаціях.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Творчий порив може накотити на Стрільця несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Стрільця з головою, понесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани. Але наприкінці, дивишся, і залишить по собі на березі якусь безцінну перлину.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Жодні непередбачувані обставини не зможуть збити Козерога з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть його, але це не завадить Козерогу сорганізуватися і таки довести свої справи до кінця. Так що в цілому день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Козеріг не дратуватиметься на прикрі перешкоди.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День у Водолія загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день, за яким знову вигляне сонце.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У життя Риб увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Риб побачити в них несподіваний зміст. Дивіться, як би вам не загубити голову! Наслідки цих захоплень Риб ще довго можуть розходитися з їхньої долі, наче кола з води.