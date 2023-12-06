Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° морозу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
влажность:
давление:
ветер: