06.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° морозу.



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Народні прикмети

З цього дня підходять другі морози – Миколині: «На Студеного Миколу снігу навалить гору».

Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: «Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі й довгождана відлига».

Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): «Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого».

Якщо вночі місяць світив ясно, то вдень буде мороз.

Якщо 6 грудня світить сонце, то літо майбутнього року буде теплим.