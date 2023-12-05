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05.12.2023  21:44   

Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон

На Харківщині прикордонники 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" в зоні бойових дій продовжують успішно протидіяти ворогові.


Фото: ДПСУ

На Харківщині прикордонники приземлили ворожий дрон

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

На Куп'янському напрямку застосована антидронова рушниця дозволила прикордонникам успішно приземлити ворожий дрон, разом із боєприпасами.

Після "перепрошивки" ворожий дрон буде направлений назад у ворожий напрямок, і незабаром відправить свої гранати своєму попередньому власникові.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.

 

 

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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