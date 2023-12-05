Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон

На Куп'янському напрямку застосована антидронова рушниця дозволила прикордонникам успішно приземлити ворожий дрон, разом із боєприпасами.

Після "перепрошивки" ворожий дрон буде направлений назад у ворожий напрямок, і незабаром відправить свої гранати своєму попередньому власникові.

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