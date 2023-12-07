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07.12.2023  19:37   Рита Парфенова

Артисти Харкова заспівали колядки на Святого Миколая

Проект "Схід Опера - місту-герою Харкову" продовжує свою серію концертів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНАТОБ,  6 грудня артисти хору під керуванням Олексія Чернікіна, заслуженого діяча мистецтв України, вражали відвідувачів ТРЦ "Французький бульвар" колядками, привітаючи харків'ян з Днем святого Миколая.

Свято Миколая, якого вважають покровителем дітей, мандрівників та представників різних професій, вперше було відзначено за новоюліанським та григоріанським календарем. Артисти виконали величальні обрядові пісні, серед яких звучали "Небо, ясні зірки", "Бог народився", "Ми нашого двору не минаємо" та "Ой, ясна-красна" Г. Бреславця. Виступ завершили піснею "Щедрик" М. Леонтовича.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із Днем святого Миколая дітей у різних районах міста.

 

Источник:   ХНАТОБ
 Тэги:  театр, харків
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