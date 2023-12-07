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07.12.2023  18:58   Рита Парфенова

На Харківщині відбудовують міст, зруйнований росіянами (фото)

Активно ведеться відновлення мостових споруд на Харківщині, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення Росії.

На Харківщині відновлюють міст, розташований на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, міст на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка був пошкоджений ще в лютому минулого року, на початку вторгнення. Після деокупації області була встановлена тимчасова модульна переправа для об'їзду, надана Норвегією. Паралельно розпочалися роботи з відновлення зруйнованої споруди.

На Харківщині відновлюють міст, розташований на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
 
Наразі робочі вже демонтували дві зруйновані прогонові будови, влаштували нові фундаменти на береговій опорі. Планується, що до кінця поточного року вони виконають влаштування нової проміжної опори та ригелю, а також проведуть монтаж балок прогонових будов. Завершення всіх робіт планується у травні наступного року.
 
На Харківщині відновлюють міст, розташований на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Загалом, внаслідок бойових дій у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Зараз роботи з відновлення проводяться на 25 з них. Тимчасові переправи та об'їзди були влаштовані для забезпечення логістичного сполучення областю. Проте, через несприятливу безпекову ситуацію, активно ведуться роботи лише на 19 об'єктах. На деяких об'єктах фіксувалися обстріли, що призвели до поранень та пошкоджень техніки робочих.

На Харківщині відновлюють міст, розташований на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на дорогах Харківської області усувають ями.

 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  міст, харків
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