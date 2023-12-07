На Харківщині відбудовують міст, зруйнований росіянами (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, міст на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка був пошкоджений ще в лютому минулого року, на початку вторгнення. Після деокупації області була встановлена тимчасова модульна переправа для об'їзду, надана Норвегією. Паралельно розпочалися роботи з відновлення зруйнованої споруди.

Наразі робочі вже демонтували дві зруйновані прогонові будови, влаштували нові фундаменти на береговій опорі. Планується, що до кінця поточного року вони виконають влаштування нової проміжної опори та ригелю, а також проведуть монтаж балок прогонових будов. Завершення всіх робіт планується у травні наступного року.

Загалом, внаслідок бойових дій у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Зараз роботи з відновлення проводяться на 25 з них. Тимчасові переправи та об'їзди були влаштовані для забезпечення логістичного сполучення областю. Проте, через несприятливу безпекову ситуацію, активно ведуться роботи лише на 19 об'єктах. На деяких об'єктах фіксувалися обстріли, що призвели до поранень та пошкоджень техніки робочих.