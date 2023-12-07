07.12.2023 18:30 Рита Парфенова

Земля на кордоні Харківщини з рф потрапила у приватну власність: прокуратура подала позов

Прокуратура висуває вимогу щодо повернення державі земельних ділянок, розташованих уздовж російсько-українського кордону на Харківщині, загальною вартістю понад 4 мільярди гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, протягом 2023 року Харківською обласною прокуратурою до Господарського суду Харківської області було подано низку позовних заяв щодо земельних ділянок площею 711 га та вартістю понад 4 мільярди гривень. Ці земельні ділянки розташовані на кордоні України з державою-агресором.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки незаконно вийшли з державної власності, були передані в оренду приватним суб’єктам господарювання для сільськогосподарських потреб. Зокрема, ці землі є частиною прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку країни-терориста.

Відзначено, що такі землі можуть бути використані виключно у державній власності для оборони країни та забезпечення діяльності прикордонної служби. Використання їх для сільськогосподарських потреб та передача в оренду приватним суб’єктам господарювання завдає шкоди можливості використання цих земель для захисту нашої країни.

Це послужило підставою для подання відповідних позовів в інтересах держави через Харківську обласну військову адміністрацію. У листопаді цього року суд задовольнив перший позов цього типу щодо земельної ділянки площею майже 43 га та вартістю 269 мільйонів гривень. Продовжується робота в цьому напрямку в тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.