20.11.2024 12:22 Рита Парфенова

Повернення земель оборони: суд задовольнив позов прокуратури щодо земель уздовж російсько-українського кордону

Протягом останніх років прокуратура Харківської області активно працює над забезпеченням обороноздатності країни, зокрема через повернення земель, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Як повідомляє РЕДПОСТ, одним із таких кроків стало рішення суду про повернення земель площею 40 га, що розташовані уздовж російсько-українського кордону.

У січні 2020 року земельні ділянки загальною площею 40 га, що належали державі, були передані в приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Однак, через подальші продажі та передачу ділянок в оренду фермерському господарству, землі опинилися поза контролем держави.

Ці землі мають стратегічне значення, оскільки розташовані уздовж державного кордону України та належать до земель оборони. Вони призначені для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, що є важливими для захисту кордону. Законодавство передбачає, що земля в межах прикордонної смуги має перебувати виключно у державній власності.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області звернулася до суду з позовом про усунення перешкод державі в користуванні цими землями. Суд задовольнив позов, підтвердивши, що землі повинні бути повернуті державі для забезпечення обороноздатності країни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що земельна ділянка вздовж російсько-українського кордону повернута у державну власність за втручання прокуратури.