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20.11.2024  11:53   Рита Парфенова

Почесна харків’янка Світлана Горбунова-Рубан святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов 20 листопада привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

світлана горбунова-рубан

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ваша багаторічна невтомна праця та професіоналізм заслуговують на повагу та захоплення. Завдяки Вам тисячі людей вчасно отримують медичну та соціальну допомогу. Дякую за відданість своїй місії та підтримку всіх громадян, які цього потребують!

Нехай Ваше серце продовжує наповнюватися добром і натхненням, а щира любов до людей приносить нові перемоги! Бажаю міцного здоров’я, життєвої енергії для подальших успіхів у благородній праці та мирного неба!» - говориться в привітанні.

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Тэги:  вітання, ігор терехов, харків, світлана горбунова-рубан
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