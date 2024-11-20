На Харківському напрямку росіяни понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу на Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, і залишається складною.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України продовжують успішно стримувати наступ російських окупаційних військ.
Сили оборони України продовжують ефективно знищувати ворожу техніку і живу силу, утримуючи контроль над ситуацією.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ.
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Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.
Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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