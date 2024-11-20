20.11.2024 11:44 Рита Парфенова

На Харківському напрямку росіяни понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу на Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, і залишається складною.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України продовжують успішно стримувати наступ російських окупаційних військ.

Дії противника:

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборону українських сил поблизу Вовчанська.

Російські окупанти завдали 1 ракетний удар з використанням ракети С-300.

Протягом доби було здійснено 5 авіаударів із застосуванням 9 КАБів.

Також ворог атакував українські позиції 39 разів за допомогою дронів-камікадзе.

Загалом зафіксовано 424 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога:

За добу ворог поніс суттєві втрати: знищено 132 окупанти (35 безповоротні та 97 санітарні).

Втратив також 84 одиниці техніки, серед яких: 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем, 22 автомобілі, 4 одиниці спецтехніки, 47 БпЛА.



Знищено та пошкоджено:

79 укриттів для особового складу.

2 пункти управління БпЛА.

1 місце зберігання боєприпасів.

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати ворожу техніку і живу силу, утримуючи контроль над ситуацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ.