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20.11.2024  11:44   Рита Парфенова

На Харківському напрямку росіяни понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу на Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, і залишається складною.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України продовжують успішно стримувати наступ російських окупаційних військ.

Дії противника:

  • Ворог п’ять разів намагався прорвати оборону українських сил поблизу Вовчанська.
  • Російські окупанти завдали 1 ракетний удар з використанням ракети С-300.
  • Протягом доби було здійснено 5 авіаударів із застосуванням 9 КАБів.
  • Також ворог атакував українські позиції 39 разів за допомогою дронів-камікадзе.
  • Загалом зафіксовано 424 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога:

  • За добу ворог поніс суттєві втрати: знищено 132 окупанти (35 безповоротні та 97 санітарні).
  • Втратив також 84 одиниці техніки, серед яких:
    • 2 танки,
    • 3 бойові броньовані машини,
    • 6 артилерійських систем,
    • 22 автомобілі,
    • 4 одиниці спецтехніки,
    • 47 БпЛА.

Знищено та пошкоджено:

  • 79 укриттів для особового складу.
  • 2 пункти управління БпЛА.
  • 1 місце зберігання боєприпасів.
  • 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати ворожу техніку і живу силу, утримуючи контроль над ситуацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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