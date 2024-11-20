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20.11.2024  10:58   Рита Парфенова

У Харкові пішохід загинув у ДТП (фото)

19 листопада близько 16:25 на вулиці Старопарковій сталася смертельна аварія.

на вулиці Старопарковій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
63-річний водій автомобіля Opel Vectra збив 66-річного пішохода в районі будинку №8. Постраждалий перетинав проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала обставини інциденту.
 
на вулиці Старопарковій на вулиці Старопарковій
 
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).
 
Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Розслідування триває.
 
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Тэги:  дтп, харків
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