20.11.2024 10:58 Рита Парфенова

У Харкові пішохід загинув у ДТП (фото)

19 листопада близько 16:25 на вулиці Старопарковій сталася смертельна аварія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

63-річний водій автомобіля Opel Vectra збив 66-річного пішохода в районі будинку №8. Постраждалий перетинав проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала обставини інциденту.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Розслідування триває.

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