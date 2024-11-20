20.11.2024 10:26 Рита Парфенова
Колаборант з Куп’янська постане перед судом за співпрацю з окупантами
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області завершила досудове розслідування у справі 29-річного мешканця міста, обвинуваченого у колабораційній діяльності.
Під час окупації Куп’янська влітку 2022 року чоловік добровільно вступив до лав окупаційного правоохоронного органу, обійнявши посаду "виконуючого обов’язки поліцейського-водія взводу патрульної служби" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".
На цій посаді він:
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здійснював патрулювання міста;
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приймав заяви та пояснення від місцевого населення;
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перевіряв документи громадян;
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складав "акти обстеження технічного укріплення та антитерористичного захисту об’єктів".
Колаборант наразі переховується від українських правоохоронців і перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.
Згідно з українським законодавством, обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.
Справу розслідувало слідче управління ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Харківській області.
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