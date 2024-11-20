20.11.2024 10:26 Рита Парфенова

Колаборант з Куп’янська постане перед судом за співпрацю з окупантами

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області завершила досудове розслідування у справі 29-річного мешканця міста, обвинуваченого у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації Куп’янська влітку 2022 року чоловік добровільно вступив до лав окупаційного правоохоронного органу, обійнявши посаду "виконуючого обов’язки поліцейського-водія взводу патрульної служби" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

На цій посаді він:

здійснював патрулювання міста;

приймав заяви та пояснення від місцевого населення;

перевіряв документи громадян;

складав "акти обстеження технічного укріплення та антитерористичного захисту об’єктів".

Колаборант наразі переховується від українських правоохоронців і перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Згідно з українським законодавством, обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

Справу розслідувало слідче управління ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав чоловік, який під час окупації Куп’янська чоловік транслював російські телеканали.