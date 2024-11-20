20.11.2024 09:41 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 листопада 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 13

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 12

Лозова – 10

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 19 листопада 2024 року.