У Харкові на озері «Колдибань» зафіксовано загибель риби: подробиці

Різкий неприємний запах води в місці загибелі риби вказує на можливу наявність хімічних речовин.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 20 листопада 2024 року в Харкові зафіксовано загибель водних біоресурсів на озері «Колдибань», розташованому поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі міста.
За даними державних інспекторів, під час рибоохоронної роботи 18 листопада було виявлено факт загибелі риби. Загинуло 15 екземплярів, серед яких 14 товстолобів та 1 короп.
Загибла риба зосереджена у верхів'ї озера, а вода має різкий неприємний запах, що вказує на можливу наявність хімічних речовин. Відповідні служби були проінформовані про інцидент, а також проведено попередній розрахунок збитків для рибного господарства України, який становить орієнтовно 54 638 грн.
Цей випадок є тривожним сигналом щодо стану водних екосистем міста та потребує ретельного розслідування причин загибелі біоресурсів, а також заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
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