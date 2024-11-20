20.11.2024 12:51 Рита Парфенова

У Харкові на озері «Колдибань» зафіксовано загибель риби: подробиці

Різкий неприємний запах води в місці загибелі риби вказує на можливу наявність хімічних речовин.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 20 листопада 2024 року в Харкові зафіксовано загибель водних біоресурсів на озері «Колдибань», розташованому поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі міста.

За даними державних інспекторів, під час рибоохоронної роботи 18 листопада було виявлено факт загибелі риби. Загинуло 15 екземплярів, серед яких 14 товстолобів та 1 короп.

Загибла риба зосереджена у верхів'ї озера, а вода має різкий неприємний запах, що вказує на можливу наявність хімічних речовин. Відповідні служби були проінформовані про інцидент, а також проведено попередній розрахунок збитків для рибного господарства України, який становить орієнтовно 54 638 грн.

Цей випадок є тривожним сигналом щодо стану водних екосистем міста та потребує ретельного розслідування причин загибелі біоресурсів, а також заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що браконьєр на Харківщині завдав збитків державі на суму понад 760 тисяч гривень.