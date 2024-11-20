20.11.2024 13:28 Рита Парфенова

$13 тисяч за втечу від мобілізації: на Харківщині спіймали зловмисника

На Харківщині затримали організатора схеми незаконного переправлення через державний кордон

Як повідомляє РЕДПОСТ, га Харківщині правоохоронці викрили 43-річного харків'янина, який організував злочинну схему переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за значну грошову винагороду.

Зловмисник підшукував клієнтів серед знайомих, які бажали ухилитися від мобілізації та мали фінансові можливості. За 13 400 доларів США він надавав детальну інструкцію щодо нелегального перетину кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Схема переправлення

Місця збору : Харків та селище Солоницівка Дергачівської громади.

: Харків та селище Солоницівка Дергачівської громади. Маршрут : Клієнти відправлялися мікроавтобусом до Вінницької області, де їх зустрічали невідомі.

: Клієнти відправлялися мікроавтобусом до Вінницької області, де їх зустрічали невідомі. Фінальна частина: Інші транспортні засоби доставляли осіб до кордону та переправляли на територію Молдови.

15 листопада організатора затримали під час передачі грошей. У нього вилучили отримані кошти.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція встановлює інших осіб, причетних до схеми. Розслідування ведеться слідчим відділом поліції №3 ХРУП №3 спільно з військовослужбовцями оперативно-розшукової діяльності, міграційною поліцією НПУ та під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру правоохоронцю, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.