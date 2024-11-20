20.11.2024 13:54 Рита Парфенова

Харків готується до негоди: замінили головний прапор України

У Харкові через погіршення погоди зменшили розмір прапора на головному флагштоку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший через несприятливі погодні умови.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в місті та області очікуються сильні пориви вітру, що сягатимуть до 20 м/с.

Ця зміна забезпечить збереження прапора та мінімізує ризики пошкодження флагштоку під час негоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканців Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища.