20.11.2024 14:22 Рита Парфенова

Мешканців Харкова попереджають про негоду

Жителів Харкова та області попереджають про шквальний вітер.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Протягом доби 21 листопада в Харкові та області прогнозується посилення південного вітру зі швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 25–27 м/с.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

Жителям рекомендується дотримуватися заходів безпеки:

уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач;

не залишати транспортні засоби під деревами;

у разі виявлення пошкоджень інфраструктури повідомляти відповідні служби.

Будьте обережні та слідкуйте за оновленнями прогнозую

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через погіршення погоди зменшили розмір прапора на головному флагштоку.