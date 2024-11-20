Мешканців Харкова попереджають про негоду

Жителів Харкова та області попереджають про шквальний вітер.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Протягом доби 21 листопада в Харкові та області прогнозується посилення південного вітру зі швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 25–27 м/с.
Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
Жителям рекомендується дотримуватися заходів безпеки:
Будьте обережні та слідкуйте за оновленнями прогнозую
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через погіршення погоди зменшили розмір прапора на головному флагштоку.
Комментариев: 0
Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.
Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
влажность:
давление:
ветер: