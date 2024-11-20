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20.11.2024  14:40   Рита Парфенова

20 листопада на Харківщині відключатимуть світло: подробиці

У Харківській області повертається дія Графіків погодинних відключень електроенергії.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.

 

Починаючи з 15:00, у Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень електропостачання.

За інформацією постачальника послуг, це вимушений крок, спрямований на стабілізацію енергосистеми регіону.

Населення просять з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв у подачі електроенергії.

Рекомендації:

  • зарядіть мобільні пристрої та павербанки.
  • забезпечте себе альтернативними джерелами освітлення.
  • відключіть зайві електроприлади, щоб уникнути перевантаження після відновлення постачання.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.

 

 

Тэги:  відключення світла, харків
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