20.11.2024 14:40 Рита Парфенова

20 листопада на Харківщині відключатимуть світло: подробиці

У Харківській області повертається дія Графіків погодинних відключень електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Починаючи з 15:00, у Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень електропостачання.

За інформацією постачальника послуг, це вимушений крок, спрямований на стабілізацію енергосистеми регіону.

Населення просять з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв у подачі електроенергії.

Рекомендації:

зарядіть мобільні пристрої та павербанки.

забезпечте себе альтернативними джерелами освітлення.

відключіть зайві електроприлади, щоб уникнути перевантаження після відновлення постачання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram