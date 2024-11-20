Колишній міліціонер, що співпрацював з окупантами на Харківщині, отримав підозру від СБУ

Служба безпеки України викрила 61-річного мешканця Куп'янська, який під час російської окупації очолив «криміналістичний відділ» у так званому «мвс рф».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, раніше підозрюваний працював у міліції, а після захоплення частини Харківщини добровільно перейшов на бік окупантів. На новій посаді він збирав персональні дані та відбитки пальців українців, яких рашисти незаконно утримували у тюрмах. Окупанти планували використовувати ці матеріали для створення бази даних українських громадян.
Після деокупації Куп'янська колаборант утік до росії, де нині переховується від правосуддя.
СБУ заочно оголосила йому підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Розслідування проводили співробітники СБУ Харківщини разом із Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківщини, який добровільно співпрацював з окупаційною владою рф.
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