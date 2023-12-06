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06.12.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області усувають ями

Користуючись сприятливою погодою, поки дорожнє покриття сухе та чисте, дорожники Харківщини проводять роботи щодо ліквідації аварійної ямковості, яка виникла після проходження циклону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Роботи проходятьвідразу на кількох напрямках:
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський;
  • М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;
  • М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
«Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячою та холодною асфальтобетонною сумішшю. Вже відремонтовано понад 100 м² покриття, що дозволило знизити аварійність на дорогах зі жвавим рухом, забезпечити безперебійний проїзд транспорту та протриматися до того моменту, коли з’явиться можливість для проведення капітальних ремонтів. Адже тепер, в умовах повномасштабного вторгнення, усі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування.
 
Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, найбільша увага прикута до головних логістичних маршрутів, що забезпечують обороноздатність України, та трас із найбільшою інтенсивністю руху. Крім того, забезпечуємо проїзд на тимчасовій переправі неподалік лінії фронту. Загалом від початку року аварійним ремонтом охоплено 161,736 тис. м²»,- йдеться у повідомленні.
 
Також водіїв закликають не заважати роботі спецтехніки, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повністю заживили село Топольське в Ізюмському районі.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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