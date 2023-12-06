06.12.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові подружжя відзначило «Золоте весілля»

Урочистий обряд провели фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає РЕДПОСТ .

Святкування «Золотого весілля» у подібний спосіб дало змогу парі відчути щасливі емоції дня, коли їх стосунки здобули офіційне засвідчення.

“Мріяли про таке весілля 50 років”, – в захопленні розповідають Валерій та Ольга, які днями відзначили півстолітній ювілей сімейного життя в ошатній залі Палацу одружень Харкова.

Загалом з початку року у відділі було зареєстровано понад 3 тисячі шлюбів, зокрема проведено 4 урочисті обряди “Дня народження сім’ї”.

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