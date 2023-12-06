    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові подружжя відзначило «Золоте весілля»
06.12.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові подружжя відзначило «Золоте весілля»

Урочистий обряд провели фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає РЕДПОСТ .

 
Святкування «Золотого весілля» у подібний спосіб дало змогу парі відчути щасливі емоції дня, коли їх стосунки здобули офіційне засвідчення.
 
“Мріяли про таке весілля 50 років”, – в захопленні розповідають Валерій та Ольга, які днями відзначили півстолітній ювілей сімейного життя в ошатній залі Палацу одружень Харкова.
 
Загалом з початку року у відділі було зареєстровано понад 3 тисячі шлюбів, зокрема проведено 4 урочисті обряди “Дня народження сім’ї”.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові сплатив понад 370 тисяч гривень боргу за аліментами.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, весілля
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Надзвичайні події У Харківській області під час пожежі загинула людина 06.12 Надзвичайні події Директора ферми на Харківщині винуватять у забрудненні земель майже на 2 мільйони гривень 06.12 Надзвичайні події У Салтівському районі Харкова зловмисник встромив ніж у спину чоловікові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 