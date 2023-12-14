    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові прикрашена до Нового року ще одна станція
14.12.2023  11:00   Дмитро Колонєй

У Харкові прикрашена до Нового року ще одна станція

Наразі оздоблено майже десять станцій метро Харкова.


У Харкові прикрашена до Нового року ще одна станція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, сьогодні вночі наші робітники прикрасили новорічними гірляндами станцію "Індустріальна". Всього цього року Центральний парк оздобив 7 станцій метро:
  • "Наукова",
  • "Холодна гора",
  • "Південний вокзал",
  • "Центральний ринок",
  • "Історичний музей",
  • "Університет",
  • "Індустріальна".
 
Нагадаю, усі прикраси привезені з Центрального парку та в минулі роки використовувалися для оздоблення наших алей.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  свято, метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 День в історії 14 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 13.12 День в історії 13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 12.12 Суспільство Благодійне свято для дітей проведуть у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 