14.12.2023 11:00 Дмитро Колонєй

У Харкові прикрашена до Нового року ще одна станція

Наразі оздоблено майже десять станцій метро Харкова.



У Харкові прикрашена до Нового року ще одна станція



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, сьогодні вночі наші робітники прикрасили новорічними гірляндами станцію "Індустріальна". Всього цього року Центральний парк оздобив 7 станцій метро:

"Наукова",

"Холодна гора",

"Південний вокзал",

"Центральний ринок",

"Історичний музей",

"Університет",

"Індустріальна".

Нагадаю, усі прикраси привезені з Центрального парку та в минулі роки використовувалися для оздоблення наших алей.