14.12.2023 09:35

Фахівці ДСНС врятували хворого чоловіка на Харківщині

Рятувальники Харківщини допомогли чоловікові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, у Куп’янському районі рятувальники допомогли транспортувати хворого до автомобіля швидкої, а сам автомобіль витягти із замету.

14 грудня о 01:30 до чергової частини Головного управління ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про те, що у на околиці села Гусинка Кіндрашівської громади автомобіль швидкої медичної допомоги потрапив у замет. Машина застрягла і не могла зрушити з місця.

До місця події прибув підрозділ ДСНС з м. Куп’янська на пожежно-рятувальному автомобілі підвищеної прохідності. З’ясувалось, що медики їхали за хворим у сусіднє село Єгорівка, що за 5 км. Дорога туди була не розчищена.

Тому рятувальники взяли у свою машину фельдшера і вирушили до хворого. Далі вони допомогли доставити хворого до автомобіля швидкої, а сам автомобіль витягти зі складної ділянки дороги.

Вся рятувальна операція зайняла близько 30 хвилин часу.