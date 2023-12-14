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14.12.2023  09:35   

Фахівці ДСНС врятували хворого чоловіка на Харківщині

Рятувальники Харківщини допомогли чоловікові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, у Куп’янському районі рятувальники допомогли транспортувати хворого до автомобіля швидкої, а сам автомобіль витягти із замету.
 
14 грудня о 01:30 до чергової частини Головного управління ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про те, що у на околиці села Гусинка Кіндрашівської громади автомобіль швидкої медичної допомоги  потрапив у замет. Машина застрягла і не могла зрушити з місця.
 
До місця події прибув підрозділ ДСНС з м. Куп’янська на пожежно-рятувальному автомобілі підвищеної прохідності. З’ясувалось, що медики їхали за хворим у сусіднє село Єгорівка, що за 5 км. Дорога туди була не розчищена. 
 
Тому рятувальники взяли у свою машину фельдшера і вирушили до хворого. Далі вони допомогли доставити хворого до автомобіля швидкої, а сам автомобіль витягти зі складної ділянки дороги. 
 
Вся рятувальна операція зайняла близько 30 хвилин часу.
 
Тэги:  допомога, хворий, харків
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