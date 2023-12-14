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14.12.2023  08:48   

На Харківщині ЗСУ відбили 23 атаки окупантів: ХОВА

На Харківщині десятки населених пунктів без електропостачання через негоду.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Бударки Чугуївського району, Ветеринарне Харківського району та ін. 
 
Близько 9:00 в результаті обстрілу у м. Куп‘янськ (тип озброєння – установка «Піон») пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди.
 
Близько 17:00 у Куп’янську відбувся ворожий артобстрілу, під час було пошкоджено 2 приватних будинка, гараж, паркан, постраждалих осіб немає. Близько 21:20 під час артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, господарчі споруди. 
 
ЗСУ відбили 21 ворожу атаку в районі Синьківки та ще дві атаки в районі Петропавлівки Куп'янського району. 
 
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили більше 3,6 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
 
Внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій. Пошкоджені 109 опор. 23 населені пункти частково без електропостачання - це 3205 абонентів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського РЕМів. Ремонтні роботи тривають.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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