14.12.2023 08:48

На Харківщині ЗСУ відбили 23 атаки окупантів: ХОВА

На Харківщині десятки населених пунктів без електропостачання через негоду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Бударки Чугуївського району, Ветеринарне Харківського району та ін.

Близько 9:00 в результаті обстрілу у м. Куп‘янськ (тип озброєння – установка «Піон») пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди.

Близько 17:00 у Куп’янську відбувся ворожий артобстрілу, під час було пошкоджено 2 приватних будинка, гараж, паркан, постраждалих осіб немає. Близько 21:20 під час артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, господарчі споруди.

ЗСУ відбили 21 ворожу атаку в районі Синьківки та ще дві атаки в районі Петропавлівки Куп'янського району.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили більше 3,6 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій. Пошкоджені 109 опор. 23 населені пункти частково без електропостачання - це 3205 абонентів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського РЕМів. Ремонтні роботи тривають.