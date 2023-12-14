14.12.2023 08:22 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 14 грудня. Оперативна інформація від ДСНС

Рятувальники Харківщини загасили сім пожеж.



Харківщина на ранок 14 грудня. Оперативна інформація від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 13 по 14 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 13 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

3 – на допомогу населенню;

3 — допомога при ДТП та для витягування автомобілів з ускладнених ділянок доріг;

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

3 рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів 2 автомобіля та 1 карета швидкої допомоги.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.