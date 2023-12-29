29.12.2023 17:13 Рита Парфенова

У Харкові відновлюється попередня нумерація автобусних маршрутів

У Харкові відзначається поступовий повернення до попередньої нумерації автобусних маршрутів, яка була актуальною до початку повномасштабного конфлікту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, інформація про це надійшла від Департаменту інфраструктури сьогодні, 29 грудня.

Внесені зміни вже відображаються в системах відстеження транспорту. Наприклад, маршрут №23 тепер обозначається як №123, №28 став №228. Автобуси, які раніше були позначені як №80, тепер рухаються за номером №208, №94 - за №249, а №118 - за №128.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові готується відновлення трамвайного маршруту №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).