У Харкові відновлюється попередня нумерація автобусних маршрутів

У Харкові відзначається поступовий повернення до попередньої нумерації автобусних маршрутів, яка була актуальною до початку повномасштабного конфлікту.
Як повідомляє РЕДПОСТ, інформація про це надійшла від Департаменту інфраструктури сьогодні, 29 грудня.
Внесені зміни вже відображаються в системах відстеження транспорту. Наприклад, маршрут №23 тепер обозначається як №123, №28 став №228. Автобуси, які раніше були позначені як №80, тепер рухаються за номером №208, №94 - за №249, а №118 - за №128.
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У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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