На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі: подробиці від поліції

Подія сталася в селі Вільхуватка Ізюмського району на Харківщині.
29 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі в селі Вільхуватка Савинської територіальної громади на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 44-річний чоловік отримав осколкове пораненням. Його шпиталізували до медичного закладу.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.
Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, негайно повідомляйте про знахідку за телефонами "101", "102" або "112".
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