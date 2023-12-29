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29.12.2023  16:27   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі: подробиці від поліції

Подія сталася в селі Вільхуватка Ізюмського району на Харківщині.

Новини Харкова: в селі Вільхуватка чоловік підірвався на вибуховому предметі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі в селі Вільхуватка Савинської територіальної громади на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 44-річний чоловік отримав осколкове пораненням. Його шпиталізували до медичного закладу.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.

Новини Харкова: в селі Вільхуватка чоловік підірвався на вибуховому предметі

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, негайно повідомляйте про знахідку за телефонами "101", "102" або "112".

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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