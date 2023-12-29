У Харкові введуть тимчасові альтернативні маршрути трамваю: графік руху

Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської, буде призупинено з 10:00 до 15:00 30 грудня у зв'язку з ремонтом трамвайної колії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
За інформацією від Департаменту інфраструктури, у цей період рух трамваїв буде організовано таким чином:
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