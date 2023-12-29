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29.12.2023  15:44   Рита Парфенова

У Харкові введуть тимчасові альтернативні маршрути трамваю: графік руху

Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської, буде призупинено з 10:00 до 15:00 30 грудня у зв'язку з ремонтом трамвайної колії.


Фото: gortransport.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією від Департаменту інфраструктури, у цей період рух трамваїв буде організовано таким чином:

  • №1: розворотне коло «Іванівка» – вулиця Велика Панасівська – провулок Лосівський – провулок Пискунівський – проїзд Рогатинський – вулиця Клочківська – розворотне коло «Вулиця Новгородська»;
  • №20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – вулиця Клочківська – проїзд Рогатинський – провулок Пискунівський – провулок Лосівський – вулиця Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові готується відновлення трамвайного маршруту №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, харків
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