29.12.2023 15:23 Рита Парфенова

Підсумки року: Міська влада оперативно реагує на обстріли Харкова

Зважаючи на регулярні обстріли міста Харкова ворогом упродовж 2023 року, міська влада та комунальні служби оперативно реагують на такі виклики та усувають наслідки пошкоджень і руйнувань.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Наймасштабніша атака на місто сталася сьогодні вранці. За даними міського голови Ігоря Терехова, було зафіксовано щонайменше 22 прильоти ворожих ракет у різних районах. Пошкоджень зазнали 38 будівель. Внаслідок обстрілів виникли проблеми з подачею електрики для громадського транспорту. Еелектропостачання оперативно відновили, і зараз транспорт курсує за розкладом. Комунальники з самого ранку усувають наслідки ракетних ударів на місцях прильотів.

Нагадаємо, що після нічного обстрілу вулиці Римарської, що стався 6 червня, комунальники також швидко відновили комунікації в 30 пошкоджених будинках.

Крім того, за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова були задіяні всі ресурси, щоб до кінця літнього сезону відремонтувати якнайбільше пошкоджених ділянок доріг.

Ракетні удари по Харкову 6 жовтня завдали пошкоджень житловим будинкам у трьох районах міста. Як повідомив мер, за три доби комунальники закрили понад 2 тис. вікон і розбиті дахи на 25 будинках. Вони розчистили дороги та відновили рух транспорту, зокрема, на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній.

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Для усунення наслідків обстрілу в ніч проти 8 грудня комунальні служби працювали майже цілодобово. Роботи не припиняли, щоб якнайшвидше відновити всі комунальні послуги людям, які залишалися в пошкоджених будинках.

За словами Ігоря Терехова, міська влада постійно надає необхідну допомогу харків’янам, які постраждали: забезпечує ковдрами, подушками, постільною білизною, засобами особистої гігієни. За потреби їх годують і переселяють у соціальне житло.

«Харків робить усе можливе, щоб люди, чиї домівки постраждали від військової агресії рф, завжди знали, що можуть розраховувати на підтримку з боку міста», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ракетні удари по місту почалися 29 грудня о 5-й годині ранку.