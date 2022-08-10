10.08.2022 14:00 Рита Парфенова

Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно п’яти харків’янам

Цього року звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно харків’янам, які зробили вагомий внесок у боротьбу з російською агресією проти України.



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Відповідне рішення було прийнято на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ. Звання присвоєно з метою вшанування та відзнаки особистостей, які зробили вагомий внесок у боротьбу з російською агресією проти України при захисті міста Харкова, виявили мужність та героїзм під час виконання бойових завдань.



Кандидатури Почесних громадян міста були затверджені експертною радою, до складу якої входять почесні громадяни Харкова, ректори вишів і представники депутатських фракцій міської ради.



Новими Почесними громадянами міста Харкова у 2022 році стали п’ять осіб:

Олександр Волобуєв - начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, генерал-майор. Сергій Гузченко - начальник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, полковник. Олег Мікац – командуючий Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор. Володимир Садковий – ректор Національно університету цивільного захисту України, генерал-лейтенант Служби цивільного захисту. Валерій Шмуклер – завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор.

Нагадажми, низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради.