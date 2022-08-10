Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно п’яти харків’янам

Цього року звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно харків’янам, які зробили вагомий внесок у боротьбу з російською агресією проти України.
Відповідне рішення було прийнято на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ. Звання присвоєно з метою вшанування та відзнаки особистостей, які зробили вагомий внесок у боротьбу з російською агресією проти України при захисті міста Харкова, виявили мужність та героїзм під час виконання бойових завдань.
Кандидатури Почесних громадян міста були затверджені експертною радою, до складу якої входять почесні громадяни Харкова, ректори вишів і представники депутатських фракцій міської ради.
Новими Почесними громадянами міста Харкова у 2022 році стали п’ять осіб:
Нагадажми, низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради.
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