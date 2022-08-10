Знайдено труп чоловіка, закатованого окупантами під Харковом (фото, відео)

10.08.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Під Харковом зафіксовано черговий злочин загарбників.

Як повідоиляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції , 10 серпня 2022 року прокурорами Харківської окружної прокуратури спільно зі слідчими та криміналістами проведено огляд лісосмуги, розташованої неподалік с. Мала Рогань Харківського району. Тіло загиблого у спецодязі знайшли місцеві мешканці та повідомили до поліції.

Правоохорнці виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками. За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт - з 24 лютого до 28 березня 2022 року. Знайдене тіло знаходиться в стані гнилісних змін.

Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили речові докази та останки людини. Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи. Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області та криміналісти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.