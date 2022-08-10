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10.08.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Знайдено труп чоловіка, закатованого окупантами під Харковом (фото, відео)

Під Харковом зафіксовано черговий злочин загарбників.

 
Як повідоиляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, 10 серпня 2022 року прокурорами Харківської окружної прокуратури спільно зі слідчими та криміналістами проведено огляд лісосмуги, розташованої неподалік с. Мала Рогань Харківського району. Тіло загиблого у спецодязі знайшли місцеві мешканці та повідомили до поліції. 
 
Знайдено труп чоловіка, якого було закатовано окупантами під Харковом
 
Знайдено труп чоловіка, якого було закатовано окупантами під Харковом
 
Правоохорнці виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками. За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт -  з 24 лютого до 28 березня 2022 року. Знайдене тіло знаходиться в стані гнилісних змін. 
 
Знайдено труп чоловіка, якого було закатовано окупантами під Харковом
 
 Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили речові докази та останки людини. Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи. Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області та криміналісти.
 
Знайдено труп чоловіка, якого було закатовано окупантами під Харковом
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  труп, убийство, агрессия россии
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