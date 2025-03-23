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23.03.2025  20:34   Дмитро Колонєй

У Харкові знайдено мертвим зниклого безвісті мешканця вулиці Шевченка

Виявлено труп 47-річого Максима Глушка з Харкова.

Знайдено мертвим зниклого безвісті 47-річного Максима Глушка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річний худорлявий, русявоволосий, сіро-блакитноокий Максим Глушко, який потребував медичної допомоги, у чорній дублянці пішов з дому на вулиці Шевченка (р-н ст. м. "Київська") у Харкові 8 лютого 2025 року та зник. Не виключалося, що він може перебувати у районів станцій метро "Київська", "Академіка Барабашова", "Наукової", "Олексіївської".
 
Нажаль, пошуки, які тривали більше місяца, сьогодні, 23 березня 2025 року, закінчилися виявленням тіла зниклого чоловіка.  Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині дивом врятувалася людина під час удару ворога.
 
 
Тэги:  смерть, труп, харків, пошук
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