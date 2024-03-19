19.03.2024 20:19 Дмитро Колонєй

Неподалік від харківського ринку знайдено труп жінки з браслетом комп'ютерної компании

Харківська поліція встановлює особу померлої.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові на автостанції №2 "Центральний ринок" по Клочківській вулиці 18 березня 2024 року знайдено труп жінки середнього зросту, років 50-55 із кашатановим фарбованим волоссям, у у темній куртці, чорних штанах і черному светрі, бузкових тканевих чоботях з гумовими галошами. На обох руках жінки каблучки сріблястого металу, а на лівій руці - гумовий браслет з написом "2е gaming".

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Всіх, хто має інформацію щодо встановлення особи жінки, прохають звертатися за телефонами 068-777-0-112 або 102.