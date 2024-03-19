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19.03.2024  20:53   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковують дитячі майданчики

Працівники КП «Харківжитлобуд» розповіли де та які проводять роботи.

Впорядковують дитячі майданчики комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади  КП «Харківжитлобуд»працюють в Слобідському районі. За минулий тиждень комунальники в рамках щорічної акції «Зелена весна»
  • встановили нову пісочницю,
  • пофарбували понад 20 урн,
  • відремонтували десять конструкцій та ігрових елементів.
  • ремонтують та фарбують лави. 

Впорядковують дитячі майданчики комунальники Харкова

 
 
Тэги:  ремонт, майданчики, харків, діти
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