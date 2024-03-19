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19.03.2024  21:24   Дмитро Колонєй

Окупанти зруйнували підприємство та будинки у селі та місті Харківщини

Російські військовослужбовці вчергове обстріляли Харківщину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ввечері 19 березня 2024 року росіяни ще завдали ударів, руйнуючі селища Харківщини:
 
  • 19 березня 2024 року близько 16:30 окупаційна армія завдала ракетний удар по с. Мокра Рокитна Харківського району. Пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі. За попередніми даними, ворог завдав удар високоточною авіаційною ракетою Х-59.
  • Також 19 березня близько 17:30 окупанти вкотре обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки. Травмовано поліцейського. Попередньо, ворог бив по місту з РСЗВ «Ураган».
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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