Ворог тричі намагався прорватися до Куп'янська, бомбував та обстрілював більше десяти селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
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Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.
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