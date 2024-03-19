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19.03.2024  19:28   Дмитро Колонєй

Ворог тричі намагався прорватися до Куп'янська, бомбував та обстрілював більше десяти селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Намагалися прорватися до Куп'янська, бомбували та обстрілювали більше десяти селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ  в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань та Ізбицьке Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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