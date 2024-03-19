    
Главная Новини Харкова Спорт Харків'янин став призером Кубка Європи зі скелелазіння
19.03.2024  18:55   

Харків'янин став призером Кубка Європи зі скелелазіння

Першість континету, на якій успішно виступив харків'янин, відбулася в Польші.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківський спортсмен Денис Галюгін став призером першого етапу молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння, який відбувся з 16 по 17 березня 2024 року в польському Любліні.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Загалом участь у міжнародному заході взяли спортсмени з 8 країн. Денис, вихованець ДЮСШ ХФТI, єдиний представляв Харківщину у складі збірної команди Україниі посів третє місце у віковій групі 18-19 років.
 
Друге місце було за одеситом Денисом Мозолевичем, а перемогу одержав італієць Марко Ронтіні.
 
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, скелелазіння
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 Спорт Тхеквондист з Харкова став призером міжнародного турніру 17.03 Спорт Харківські дзюдоїсти стали переможцями та призерами чемпіонату України 14.03 Спорт Харків'яни переможно виступили на чемпіонаті України з велоспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 