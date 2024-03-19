19.03.2024 18:07

У Харкові хитрий ділок захопив ділянку землі гидропарку

Чоловік залишиться без протизаконно зайнятої території у Харкові.



У Харкові хитрий ділок захопив ділянку землі гидропарку



Як повідомляє РЕДПОСТ, 31-річний чоловік самовільно зайняв земельну ділянку в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі річки Уди, яка розташована в межах Жовтневого гідропарку на території рятувальної станції. Згодом чоловік побудував там альтанки, які здавав в оренду та отримував за це гроші.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова, що набрав законної сили, ділка визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 82 ЦПК України, вирок суду в кримінальному провадженні, що набрав законної сили, є обов’язковим для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Самовільне зайняття відповідачем земельної ділянки позбавляє Харківську міську раду права використовувати її за цільовим призначенням, а також позбавляє окремих осіб права безоплатно та безперешкодно відвідувати територію водойми.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора з позовною заявою до суду, яка нині задоволена в повному обсязі.

Рішення виніс Жовтневий районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.