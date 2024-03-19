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19.03.2024  17:33   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрилася міжнародна виставка дитячих картин «Місто мрій»

Захід у Харкові проходить в рамках спільного проєкту міст-побратимів Харкова та Цинциннаті.

Відкрилася міжнародна виставка дитячих картин «Місто мрій» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, міжнародна виставка дитячих картин відкрилася у харківському метрополітені.
 
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У відкритті експозиції взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва Костянтин Деменков, представники Харківського художнього музею та Харківського ліцею мистецтва №133.
 
Відкрилася міжнародна виставка дитячих картин «Місто мрій» у Харкові
 
Відкрилася міжнародна виставка дитячих картин «Місто мрій» у Харкові
 
На виставці представлені роботи учнів «Mariemonts City School» (США) і вихованців харківських мистецьких шкіл. Ці роботи вже були представлені в місті Цинциннаті.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що в Литві відбулася виставка, у якій брали участь роботи харківських фотографів Василя Голосного та Сергія Козлова.
 
Тэги:  діти, виставка, харків, агрессия россии
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