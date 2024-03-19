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19.03.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Вбивство харків'янки німецьким м'ясником: на дні шукають труп бабусі

Нові подробиці розслідування розправи із харків'янкою у Німеччині.

Шукають на дні Рейна труп харків'янки німецькі поліцейські
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція вважає, що зникла безвісти матір вбитої у Німеччини молодої жінки 51-річна Марина Стеценко (51 рік) вже мертва.
 
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Силовики зосередили операцію у водоймах в 20-кілометровій зоні від місця, де знайшли труп 27-річної харківʼянки Рити. 
 
Шукають на дні Рейна труп харків'янки німецькі поліцейські
 
Головні підозрювані у злочині під вартою: 44-річний німецький мʼясник Марко та його 43-річна дружина-росіянка Інна.
 
Шукають на дні Рейна труп харків'янки німецькі поліцейські
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вбивство 27-річної харків'янки у Німеччині, чого прагнули злочінці та що сталося із дитиною та її бабусею.
 
Тэги:  вбивство, смерть, харків
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