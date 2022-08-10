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10.08.2022  15:22   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники відновили майже половину зруйнованих об'єктів

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Харківські комунальники відновили майже половину зруйнованих об'єктів
Якповідомляє РЕДПОСТ, зпосилоанням на  КП «Харківські теплові мережі», у Харкові окупанти пошкодили понад 140 об’єктів «Тепломереж» 
85 з них знаходяться в роботі, а решта вже відремонтована та готова до старту опалювального сезону. 
 
Роботи з реконструкції пошкоджених джерел теплопостачання тривають у всіх районних філіях. Особливу увагу бригади ХТМ приділяють Київському району, де пошкоджено 22  об'єкти. 
 
«Зараз на котельнях Північної Салтівки вже монтують нові теплообмінники та заповнюють внутрішньоквартальні мережі. Усі без винятку об'єкти готують до закриття контурів, зроблені всі заміри пошкоджених вікон. Роботи ведуться в інтенсивному режимі», - повідомили на підприємстві.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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