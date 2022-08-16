16.08.2022 10:20 Рита Парфенова

У Харкові вкрали контейнери для сміття

У ніч з 11 на 12 серпня невідомі вкрали два контейнери, встановлені на вул. Академіка Павлова.

КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» подало заяву до поліції про скоєння цього злочину та пошук злодіїв, передає РЕДПОСТ.

Два вкрадених контейнери були з тих, які нещодавно в тестовому режимі з’явилися на «червоних лініях» Салтівського району. Баки здя збору сміття встановили на спеціально обладнаних бетонних майданчиках віддалених від приватних будинків для забезпечення чистоти та захисту пакетів з побутовими відходами від вуличних тварин.



«У той час як усі працівники підприємства з перших днів війни не припиняли піклуватися про чистоту нашого міста, виїжджали на маршрути під обстрілами, прибирали та вивозили побутові відходи, знайшлися особи, які пішли на таку крадіжку. Я розцінюю це як спробу дестабілізувати ситуацію в місті та роботу нашого підприємства загалом», – зазначив директор КП «КВБО» Олексій Артикуленко.



На підприємстві нагадали, що у приватному секторі контейнери встановлюються для того, щоб полегшити мешканцям збір побутових відходів та покращити санітарно-екологічну ситуацію у мікрорайонах.

Нагадаємо, всього по вул. Академіка Павлова було встановлено десять таких контейнерів, а на вулиці Польовий та в провулку Золотому – близько 60.