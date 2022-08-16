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16.08.2022  09:53   Рита Парфенова

Подробиці нічних обстрілів Харкова розповіли в прокуратурі (фото)

В ніч з 15 на 16 серпня окупанти обстріляли декілька районів Харкова.

https://redpost.com.ua/news/1247883-harkiv-na-ranok-16-serpnya-operativna-obstanovka-vid-dsns

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, в ніч з 15 на 16 серпня Харків зазнав артилерійських та ракетних ударів.

15 серпня близько 22 години окупанти обстріляли з РСЗВ Київський район м. Харкова. Снаряди впали на території  приватних домоволодінь.

https://redpost.com.ua/news/1247883-harkiv-na-ranok-16-serpnya-operativna-obstanovka-vid-dsns

16 серпня близько 2:15 години ночі окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства.

ракетний удар по Харькову

У Київському районі є влучання ракети на відкриту місцевість біля п’ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту, у будинку вибиті вікна.

ракетний удар по Харькову

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружної прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ракетний удар по Харькову

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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