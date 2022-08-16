Подробиці нічних обстрілів Харкова розповіли в прокуратурі (фото)

В ніч з 15 на 16 серпня окупанти обстріляли декілька районів Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, в ніч з 15 на 16 серпня Харків зазнав артилерійських та ракетних ударів.
15 серпня близько 22 години окупанти обстріляли з РСЗВ Київський район м. Харкова. Снаряди впали на території приватних домоволодінь.
16 серпня близько 2:15 години ночі окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства.
У Київському районі є влучання ракети на відкриту місцевість біля п’ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту, у будинку вибиті вікна.
Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.
За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружної прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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