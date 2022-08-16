16.08.2022 09:53 Рита Парфенова

Подробиці нічних обстрілів Харкова розповіли в прокуратурі (фото)

В ніч з 15 на 16 серпня окупанти обстріляли декілька районів Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, в ніч з 15 на 16 серпня Харків зазнав артилерійських та ракетних ударів.



15 серпня близько 22 години окупанти обстріляли з РСЗВ Київський район м. Харкова. Снаряди впали на території приватних домоволодінь.





16 серпня близько 2:15 години ночі окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства.





У Київському районі є влучання ракети на відкриту місцевість біля п’ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту, у будинку вибиті вікна.





Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.



За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружної прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.