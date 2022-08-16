Харків на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 серпня.
По одній пожежі, спричиненої ворожими обстрілами, трапилося у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Також на гасіння пожеж після обстрілів рятівники виїжджали в Ізюмський та Чугуївський райони області.
Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж та суха трава. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
Загалом за добу з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїзди, з яких:
17 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
19 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.
Комментариев: 0
Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
влажность:
давление:
ветер: