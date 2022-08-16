16.08.2022 08:57 Рита Парфенова

Харків на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 серпня.

По одній пожежі, спричиненої ворожими обстрілами, трапилося у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Також на гасіння пожеж після обстрілів рятівники виїжджали в Ізюмський та Чугуївський райони області.



Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж та суха трава. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.



Загалом за добу з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїзди, з яких:

17 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

19 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.