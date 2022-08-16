Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 16 серпня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, працюватимуть за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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