16.08.2022 09:24 Рита Парфенова

У Харкові збирають докази військових злочинів рф

Ворог щодня продовжує застосовувати ракети і артилерію проти мирних мешканців Харкова та області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

15 серпня під удари окупантів потрапили житлові квартали Харкова та населені пункти Харківської області Мерефа, Чугуїв, Валки.



Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, дитячі майданчики та інші споруди, об’єкти інфраструктури, приміщення підприємств, гаражі, автомобілі.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали усі факти руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.

